Großkontrolle von illegalen Abfalltransporten

Der Schriftzug «Polizei» steht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Bentheim (dpa/lni) – Auf der Suche nach illegalen Abfalltransporten hat die Polizei eine großangelegte Kontrollstation auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim errichtet. «Gerade hier in der Grenzregion haben wir es mit vielen illegalen Mülltransporten zu tun», sagte ein Polizeisprecher. Rund 30 Einsatzkräfte aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden kontrollierten seit dem Donnerstagmorgen zahlreiche Laster und Transporter.

Immer häufiger würden die Ladungspapiere nicht mit der tatsächlichen Ladung auf den Lastern übereinstimmen, sagte der Polizeisprecher weiter. Um dies zu überprüfen, kontrolliere man die Ladeflächen der Fahrzeuge. Sogar ein mobiles Labor einer niederländischen Umweltbehörde sei vor Ort, um beispielsweise die genaue Zusammensetzung von Plastikmüll zu untersuchen.

Bei einem der kontrollierten Laster stellten die Beamten fest, dass statt der angegebenen Kupferrohre zerkleinertes Kupfer geladen wurde. In dieser Form falle das Kupfer in eine andere Kategorie, deren Transport mit mehr Auflagen und höheren Kosten verbunden sei, so der Polizeisprecher. Ein großes Problem stellen auch Abfalltransporte in osteuropäische Länder dar, da der Müll dort teilweise illegal entsorgt werde. Deswegen kontrollierten die Ermittler am Donnerstag auch, ob es die Zielorte, etwa eine Müllentsorgungsanlage, überhaupt gibt.

