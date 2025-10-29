Großfamilien lösen mehrtägigen Polizeieinsatz aus

Göttingen (dpa/lni) –

Eine Auseinandersetzung zweier Großfamilien hat einen mehrtägigen Polizeieinsatz in Göttingen ausgelöst, der weiterhin andauert. Auslöser war eine körperliche Auseinandersetzung mit bis zu 50 beteiligten Menschen in der Nacht auf Montag, wie die Polizei mitteilte. Letztlich zählte die Polizei zwei Leichtverletzte.

Allein in der Nacht zu Montag sei die Polizei sechsmal ausgerückt, teilten die Beamten mit. Bei den Auseinandersetzungen im Stadtgebiet und andernorts in und um Göttingen kamen demnach auch Baseballschläger und andere Schlagwerkzeuge zum Einsatz. Dabei wurden ein 17- und ein 27-Jähriger verletzt – und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Unbeteiligte oder Einsatzkräfte wurden den Angaben nach nicht angegriffen oder gar verletz.

Die Polizei reagierte darauf mit einer erhöhten Präsenz etwa an den Wohnanschriften der Beteiligten, gezielten Fahrzeugkontrollen und vermittelnden Gesprächen. Zudem seien mehr als 100 Pässe kontrolliert worden.

Weitere Übergriffe habe es seit Montagmorgen nicht gegeben, hieß es. Der genaue Auslöser der Streitigkeiten zwischen den beiden Familien sowie die Täter im Zusammenhang mit den beiden Leichtverletzten sind den Angaben nach bisher nicht bekannt.