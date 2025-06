Großes Wohnungsprojekt in Norderstedt vor Realisierung

In Norderstedt entsteht in den nächsten Jahren neuer Wohnraum für bis zu 2.500 Menschen in der Grünen Heyde. Markus Scholz/dpa

Norderstedt/Kiel (dpa/lno) –

Eines der größten Wohnungsbauprojekte in Schleswig-Holstein geht in Norderstedt in die heiße Planungsphase. Rund 1.200 Wohnungen für bis zu 2.500 Menschen sollen dort entstehen. Bis alles fertig ist, dürfte ein Jahrzehnt vergehen, sagt Norderstedts erster Stadtrat Christoph Magazowski. Es seien verschiedene Investoren beteiligt, die einzelnen Abschnitte sollen nach und nach entstehen.

Geplant wird das Projekt Grüne Heyde bereits seit 2012. Die 47 Hektar große Fläche wird heute noch landwirtschaftlich genutzt. In frühestens zwei Jahren sollen die ersten Bebauungspläne fertig sein. Dann könnten die ersten Häuser entstehen.

Besonders an dem Projekt ist unter anderem das Verkehrskonzept. Innerhalb des Wohngebiets soll der Autoverkehr so weit wie möglich reduziert sein. Am Rande entstehen Mobility-Hubs mit Parkhäusern. Busse sollen das Baugebiet mit der U-Bahn und dem Stadtzentrum verbinden.