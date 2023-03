«Großes Kino»: Hamburgs Handballer weiter auf Erfolgswelle

Mannheim (dpa/lno) –

Einmal mehr haben sich die Handballer des HSV Hamburg als Raubtier-Bändiger erwiesen. «Das war großes Kino heute», sagte Linksaußen Casper Mortensen nach dem 35:32-Auswärtssieg der Hanseaten am Donnerstagabend bei den Rhein-Neckar Löwen dem Bezahlsender Sky. Seit der Rückkehr in die Bundesliga war es der vierte Sieg des HSVH im vierten Duell mit den Mannheimern.

Der Däne Mortensen war mit neun Toren aus neun Versuchen einer der Hauptdarsteller im Hamburger Handball-Helden-Epos. Mit aktuell 168 Treffern ist der 33-Jährige der beste Werfer der Liga und auf dem besten Weg, zum zweiten Mal nach der Spielzeit 2017/18 die Torjägerkrone zu holen. Damals hatte er das Trikot der TSV Hannover-Burgdorf getragen.

Mit 25:21 Punkten verbesserte sich der HSVH auf Rang sieben und darf noch leichte Hoffnungen von einer Europapokal-Teilnahme in der kommenden Spielzeit hegen. Gedanken, die Trainer Torsten Jansen so aber nicht in den Sinn kommen. Bodenständig wie immer sagte der 46-Jährige bei der Pressekonferenz nach dem Spiel: «Ich bin überglücklich und freue mich sehr, dass wir hier in Mannheim zwei Punkte gewinnen konnten. Das war natürlich nicht eingeplant.»

Der Weltmeister von 2007 erkannte an, dass auch das Pech der Löwen den Weg zum Erfolg ebnete. «Wir profitieren davon, dass sich Albin Lagergren und Jannik Kohlbacher früh verletzt haben», meinte er. Rückraumspieler Jacob Lassen ergänzte zum eigenen Spiel der Hanseaten: «Es ist so gelaufen, wie wir es erhofft haben. Vor allem in der Offensive haben wir sehr geduldig gespielt.» Nach einem spielfreien Wochenende sind die Hamburger erst am 2. April (16.05 Uhr/Sky) wieder gefordert. Zu Gast in Hamburg ist dann der TVB Stuttgart.