Großer Teil der Metalfans bereits in Wacken

Wacken (dpa) –

Die Anreise der Metalfans zum Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken (W:O:A) läuft nach Polizeiangaben weitgehend stressfrei. Bis zum Morgen hätten sich bereits rund 65.000 Metalfans in dem kleinen Ort eingefunden. Eine zwischenzeitige Vollsperrung der Autobahn 23 nach einem tödlichen Unfall sorgte am Dienstag aber für Verkehrsbehinderungen.

Das Wacken Open Air mit 85.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern ist seit knapp einem Jahr ausverkauft. Das W:O:A soll am Nachmittag offiziell eröffnet werden. Zuvor spielt bereits traditionell die Wackener Feuerwehrkapelle auf.

Ermittlungen nach Brand

Nach dem Brand mehrerer Zelte und zweier Autos auf dem Campinggelände in der Nacht zum Dienstag dauern die Ermittlungen der Polizei an. Dem Eingreifen einer 23 Jahre alten Polizistin in ihrem Nachtdienst sei es zu verdanken, dass drei Zeltbewohner wach wurden und mit ihrer Hilfe aus dem Gefahrenbereich gelangten, berichtete die Polizei.

Bereits am Dienstagabend endete das Festival für einen 32-Jährigen vorzeitig. Nach Polizeiangaben hatte der stark alkoholisierte Mann Streit mit Festivalbesuchern, machte sich an fremdem Eigentum zu schaffen und beleidigte eine 27-Jährige. Anschließend verletzte er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Letztlich kam der Mann mit einem Alkoholwert von 1,85 Promille ins Polizeigewahrsam und musste sein Festival-Bändchen abgeben.

Weitere Auseinandersetzung

Bei einer weiteren Auseinandersetzung in der Nacht zog laut Polizei ein 34-jähriger aus Norderstedt unvermittelt einen Hamburger von einer Bierbank und schlug dem 41-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen zwei weitere Besucher laufen Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen.

Das W:O:A gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Tausende Fans lassen die Gemeinde mit 2.000 Einwohnern für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Szene werden. Einer der Headliner sind die Scorpions. Erwartet werden unter anderem auch Korn, Blind Guardian, Extrabreit, Suzi Quatro – und auch Gene Simmons, der Sänger und Bassist bei Kiss war und nun mit Solo-Band unterwegs ist.