Großer Gefahrguteinsatz in Bad Segeberg

Wegen eines Lecks in einem Tankwagen musste die Feuerwehr am Wochenende zu einem Großeinsatz ausrücken. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Ein Leck in einem mit Kohlenwasserstoff beladenen Tanklastzug hat die Feuerwehr in Bad Segeberg am späten Sonntagabend mehrere Stunden in Atem gehalten. Grund für die Leckage sei ein Defekt eines Deckels auf dem Dach des Aufliegers gewesen, teilte der Kreisfeuerwehrverband am Montag mit. Der Deckel sei durch Feuerwehrleute verschlossen worden. Parallel dazu kontrollierten Atemschutztrupps die Kanalschächte in der näheren Umgebung mit Messgeräten. Die Ursache des Lecks ist den Angaben zufolge unbekannt.

Da es zunächst keine Informationen zur tatsächlichen Ladung und zum Füllstand des Anhängers gab, evakuierte die Feuerwehr vor Beginn des Einsatzes die umliegenden Häuser. Die Bewohner wurden während des Einsatzes vom Technischen Hilfswerk mit heißen Getränken versorgt.

Bei dem Einsatz wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand verletzt, die Anwohner konnten nach rund drei Stunden in ihre Häuser zurückkehren. Insgesamt waren vier Freiwillige Feuerwehren mit zusammen 82 Einsatzkräften, mehrere Rettungswagen sowie Fachberater von Technischem Hilfswerk und Deutschen Roten Kreuz im Einsatz.