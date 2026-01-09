Großer Garten und Berggarten wegen Schneefalls geschlossen

Aufgrund der Schneemengen ist es für die Besucher im Großen Garten und im Berggarten zu gefährlich. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Der Große Garten und der Berggarten in Hannover sind wegen des starken Schneefalls bis einschließlich Sonntag für Besucher und Besucherinnen geschlossen. Auch die Schauhäuser dürfen nicht betreten werden, teilte die niedersächsische Landeshauptstadt mit. Demnach ist die Gefahr durch abbrechende Äste und Bäume zu groß. Der Georgengarten sowie alle anderen zu den Herrenhäuser Gärten gehörenden Flächen dürfen auf eigene Gefahr betreten werden.