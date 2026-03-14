Großer Dachstuhlbrand in Hotel – Schwierige Löscharbeiten

Die Feuerwehr ist seit dem frühen Morgen in den Harburger Bergen im Einsatz. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In einem leerstehenden Hamburger Hotel steht der Dachstuhl seit dem frühen Morgen in Flammen. Der rund 600 Quadratmeter große Bereich brenne in voller Ausdehnung, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Die Lage in den Harburger Bergen sorge für besondere Herausforderungen für die rund 50 Einsatzkräfte. Vor allem die Wasserversorgung sei dadurch eingeschränkt, so der Sprecher. Derzeit finden die Löscharbeiten nur von außerhalb des Gebäudes statt.

Zum Sachschaden und zur Brandursache konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum Mittag an.