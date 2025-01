Großer Carport-Brand in Wohngebiet – auch Häuser betroffen

Halstenbek (dpa/lno) –

Ein Feuer in zwei Carports, das sich auf zwei angrenzende Wohnhäuser ausbreitete, hat in Halstenbek im Kreis Pinneberg einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. In den nebeneinander stehenden Carports seien drei Elektrofahrzeuge in Brand geratet, das Feuer habe sich dann rasant ausgebreitet.

Bei einem der Häuser, das die Flammen erreichten, brannte den Angaben zufolge der Dachstuhl, bei dem anderen wurde die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten sich laut Feuerwehr selbst retten. Die betroffenen Gebäude seien nach aktuellem Stand teilweise nicht mehr bewohnbar.

Fünf Feuerwehren und mehr als 80 Feuerwehrleute kamen den Angaben zufolge in Halstenbek – auch bei anderen Bränden dort – zum Einsatz. Nach etwa einer Stunde brachten die Kräfte das Feuer der Mitteilung zufolge unter Kontrolle. «Die Nachlöscharbeiten werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen», hieß es. Zur Brandursache und der Höhe des Schadens gab es zunächst keine Informationen.