Großeinsatz wegen Feueralarm in der Ubbo-Emmius-Klinik

Aurich (dpa/lni) –

Ein Feueralarm in der Auricher Ubbo-Emmius-Klinik im ostfriesischen Landkreis Aurich hat am frühen Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Brand im vierten Stock der Klinik sei gelöscht worden, teilte Bernd Saathoff von der Ortsfeuerwehr Aurich am Samstagmorgen mit. Niemand wurde verletzt. Das Feuer war in einem Fachärztebereich ausgebrochen, in dem keine Patienten lagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden vorsichtshalber rund 60 Patienten aus zwei benachbarten Stationen innerhalb des Krankenhauses verlegt.

Die Krankenhausverwaltung geht nach Angaben der Beamten von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Der Fachärztebereich, darunter die Endoskopie, können demnach vorerst nicht mehr genutzt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.