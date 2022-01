Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an den Elbbrücken

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Mit einem Großaufgebot haben Feuerwehr, Polizei und DLRG am Mittwochnachmittag in der Elbe an den Elbbrücken nach einem Menschen gesucht. Die Polizei hatte einen Anruf von einem Autofahrer erhalten, der angab, eine Person auf den Elbbrücken gesehen zu haben, die plötzlich verschwunden sei, teilte die Feuerwehr mit. Es bestand der Verdacht, dass sie in den Fluss gestürzt sein könnte. Knapp zwei Stunden lang waren 40 Einsatzkräfte, darunter 2 Taucher, 1 Rettungshubschrauber und mehrere Boote im Einsatz. Um kurz vor 17 Uhr wurde die Suche erfolglos abgebrochen.

