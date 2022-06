Großeinsatz: Vater schließt sich und Kinder ein

Cuxhaven (dpa/lni) –

Ein 42-Jähriger hat sich und seine Kinder nach einem Streit mit seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung in Cuxhaven eingeschlossen und damit für einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr gesorgt. Der Vater sei bereits bei polizeilichen Einsätzen in den Tagen zuvor aus der Wohnung verwiesen worden, teilte die Polizei nach dem Vorfall am Dienstagabend mit. Die Einsatzkräfte mussten die Tür öffnen und den Mann in der Wohnung überwältigen, da eine Gefährdung der Kinder nicht ausgeschlossen werden konnte. Zu Verletzungen kam es aber nicht. Die Kinder wurden an ihre Mutter übergeben. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf eine psychische Erkrankung in eine Spezialklinik eingewiesen.