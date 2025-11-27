Großeinsatz in Pinneberg – Mann lebensgefährlich verletzt

Pinneberg (dpa/lno) –

In der Pinneberger Innenstadt hat es gegen Mitternacht einen großen Polizeieinsatz gegeben. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Wie der Mann verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Medienberichten zufolge soll der Mann durch Schüsse verletzt worden sein. Die Sprecherin konnte das zunächst nicht bestätigen. Die Polizei wollte im Laufe des Tages weitere Informationen zu dem Fall veröffentlichen.