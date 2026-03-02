Großeinsatz in Bramsche – zwei Tote in Wohnhaus

Bramsche (dpa) –

In einem Wohnhaus im niedersächsischen Bramsche nördlich von Osnabrück haben Einsatzkräfte einen toten Mann und eine schwerverletzte Frau entdeckt. Rettungsversuche blieben aber ohne Erfolg, auch die Frau sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zu den Opfern und möglichen Hintergründen gibt es derzeit noch nicht.

Zuvor hatten Einsatzkräfte das Wohnhaus umstellt, weil dort Schussgeräusche wahrgenommen worden waren. Die Beamten vor Ort sicherten zunächst Situation vor Ort und teilten mit, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.