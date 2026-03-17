Großeinsatz der Polizei in Bremer Neustadt

Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung sind in der Bremer Kornstraße an einem Tatort beschäftigt. Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Bremen (dpa/lni) –

In der Neustadt in Bremen hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben dazu, worum es bei dem Vorgehen an der Kreuzung Nollendorfer Straße und Kornstraße ging. Ein Sprecher erklärte lediglich, dass die Polizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gerufen worden sei.

Ein Video zeigte, dass die Polizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort war. Die Straße wurde gesperrt, es waren auch Kräfte der Spurensicherung im Einsatz.