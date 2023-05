Großeinsatz der Polizei beim Studio Hamburg nach Drohung

Hamburg (dpa/lno) –

Spezialkräfte der Hamburger Polizei haben am Mittwochmittag das Gelände von Studio Hamburg in Tonndorf durchsucht. Im Studio sei eine Bedrohungsmeldung von einem Unbekannten eingegangen, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochnachmittag mit. Es sei aber nicht klar gewesen, um was für eine Gefahrenlage es sich genau handelte.

Die Beamten – unter anderem vom SEK – fanden bei der Durchsuchung des Geländes aber keine Hinweise auf eine Gefahr. Sie seien wieder abgerückt. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Drohung und zur Identität des Täters wurden aufgenommen.