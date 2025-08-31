Großeinsatz der Feuerwehr: Hunderte Strohballen in Flammen

Enge-Sande (dpa/lno) –

Rund 600 Strohballen sind in der Nacht auf einem Hof in Enge-Sande in Nordfriesland niedergebrannt. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen, wie Wehrführer Jan Gregersen berichtete. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Herausforderung für die Einsatzkräfte

Etwa sieben Stunden kämpften die Feuerwehrkräfte laut Gregersen in der Nacht gegen die Flammen. Strohballen-Brände seien schwierig zu löschen. «Wir mussten mit einem Bagger das Stroh zunächst auseinanderreißen, damit wir es löschen konnten», sagte er weiter. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.

Strohballen-Brände auch in Ostholstein

Erst in der vergangenen Woche kam es in einem anderen Teil Schleswig Holsteins, in Wangels (Ostholstein), zu einer Serie von Strohballen-Bränden. Innerhalb von wenigen Tagen rückte die Feuerwehr zu drei Bränden aus. Die Polizei ermittelt dort wegen Brandstiftung.