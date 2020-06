Großeinsatz der Feuerwehr bei Keller-Auspumpen

Ein Feuerwehrauto ist im Einsatz. Foto: Britta Pedersen/dpa/Symbolbild

Westerstede (dpa/lni) – Bei einem Einsatz wegen eines vollgelaufenen Kellers in Westerstede haben Kohlenmonoxid-Warnmeldegeräte der Feuerwehr angeschlagen und einen Großeinsatz ausgelöst. Das Wasser sei während der starken Regenfälle im Landkreis Ammerland in den Keller eingedrungen, teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehrleute mit dem Abpumpen beginnen wollten, schlugen die Warngeräte Alarm. Das Wasser sei verfärbt gewesen, in ihm hätten sich Kanister befunden. Anschließend wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert. Dutzende Einsatzkräfte waren an den Einsatzort beordert worden. Nach Analyse einer Wasserprobe wurde jedoch Entwarnung gegeben.