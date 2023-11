Großeinsatz bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Kiel (dpa/lno) –

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Preetz (Kreis Plön) hat zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Zwei Menschen erlitten hat am Sonntagabend eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mit. Für die restlichen rund ein Dutzend Bewohner des Hauses mussten Unterkünfte gesucht werden – das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.