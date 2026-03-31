Großeinsatz an Uni in Hamburg: Dach brennt

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Feuers ist es zu einem Großeinsatz an der Technischen Universität Hamburg (TUHH) gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brenne es im Dachbereich des Gebäudes in Harburg. Den Angaben zufolge wurde das Gebäude geräumt. Es gebe keine Verletzten. Die Brandursache war zunächst unklar, wie der Sprecher sagte.

Etwa 60 Einsatzkräfte, acht Löschfahrzeuge sowie weitere Sonderfahrzeuge seien im Einsatz, sagte der Sprecher. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» über den Brand berichtet.