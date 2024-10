Große Wärmflasche soll Touristen am Strand erfreuen

Travemünde (dpa/lno) –

Diese Wärmflasche ist nichts für zu Hause: Am Strand von Travemünde soll ein überdimensionales Exemplar Touristen in der jetzt beginnenden kühlen Jahreszeit erfreuen. «Die Idee war, die dunkle Jahreszeit attraktiver zu gestalten – ohne dabei so viel Trubel wie im Sommer zu erzeugen», teilte die Geschäftsführerin des Ostsee-Holstein-Tourismus e. V. (OHT), Katja Lauritzen, zur ersten Präsentation mit. Die Idee sei gemeinsam mit mehreren Gemeinden und der Holsteinischen Schweiz umgesetzt worden.

Wärmflasche als Sitzheizung

Der Clou der Wärmflasche: Sie enthält kein heißes Wasser, funktioniert aber dennoch und ist beheizt. So werden Touristen beim Sitzen oder Liegen auf dem mehrere Meter großen Objekt von unten ein wenig gewärmt. Die Wärmflasche soll bis zum Frühjahr reihum in mehreren Orten aufgestellt werden.

Nach Lauritzens Angaben ist die große Wärmflasche ein Prototyp, der so noch nie konstruiert und auch noch nie gebaut worden sei. Man habe vieles ausprobiert, neu konstruieren und umsetzten müssen. Die teilnehmenden Orte sind: Travemünde, Fehmarn, Timmendorfer Strand, Eutin, Plön, Heiligenhafen, Großenbrode, Scharbeutz und Kellenhusen.