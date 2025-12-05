Große Suchaktion nach Unfall: Wo ist der geflohene Fahrer?

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Unfall auf der A7 hat am Morgen eine stundenlange Suchaktion der Polizei ausgelöst. Auf Höhe des Niendorfer Geheges war ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache mit der Leitplanke zusammengestoßen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Andere Autos seien nicht in den Unfall involviert gewesen.

Der Fahrer oder die Fahrerin sei danach zu Fuß vom Unfallort geflüchtet. Da den Angaben zufolge unklar war, warum die Person flüchtete und ob sie verletzt ist, suchte die Polizei mit Streifenwagen, Personenspürhund und Hubschraubern nach der Person.

Suche eingestellt: Unbekannter noch immer auf der Flucht

Die Suche wurde am Nachmittag eingestellt. Von dem oder der Unbekannten fehlt noch immer jede Spur. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ist inzwischen klar, dass das Kennzeichen des Wagens nicht auf das Unfallauto zugelassen ist. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.