Große Schleusen am Nord-Ostsee-Kanal gesperrt

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Wegen eines Defekts ist eine große Schleusenkammer des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel vorübergehend gesperrt worden. Das Tor habe sich gegen 13.00 Uhr nicht mehr fahren lassen, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) am Nachmittag. Weil auch die zweite große Schleusenkammer wegen eines Defekts seit rund zwei Wochen ausfällt, stand am Nachmittag nur noch eine kleine Schleusenkammer zur Verfügung. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet.

Schiffe stauten sich wegen der Sperrung am Nachmittag im Kanal und auf der Elbe. «Wir haben aber keinen Rückstau bis Hamburg», sagte der Sprecher. Die wartenden Schiffe ließen sich mit zwei Schleusungsvorgängen abfertigen. Voraussichtlich bereits am frühen Abend sollte nach einem Instandsetzungs-Einsatz von Tauchern eine der großen Schleusenkammern wieder freigegeben werden.