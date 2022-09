Große Mehrheit hat Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben

Hannover (dpa/lni) –

Zur Halbzeit der Einreichungsfrist hat in Niedersachsen nicht einmal jeder fünfte Eigentümer seine Grundsteuererklärung abgegeben. Das hat das Finanzministerium in Hannover auf Anfrage mitgeteilt. Demnach lagen zu den etwa 3,5 Millionen Fällen bis Ende August erst rund 623.000 Erklärungen vor. Das entspricht 17,8 Prozent. Überlegungen, die bis Ende Oktober laufende Frist zu verlängern, gebe es aktuell dennoch nicht, heißt es aus dem Ministerium – auch, weil in der verbleibenden Zeit mit einem verstärkten Eingang von Erklärungen durch Steuerberater gerechnet werde. Bisher seien die mit Abstand meisten Erklärungen über das Online-Steuerportal Elster eingereicht worden.

Die Grundsteuer wird streng genommen nur den Eigentümern eines Grundstücks in Rechnung gestellt. Die Forderungen können aber über die Nebenkosten an etwaige Mieter oder Pächter weitergegeben werden. Über die Höhe entscheiden die Gemeinden. Weil die Berechnung der Grundsteuer reformiert wurde, wurden die Steuererklärungen nötig.