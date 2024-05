Feuerwehr-Jahresbericht: Mehr Großbrände – weniger Brandtote

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Feuerwehr ist im vergangenen Jahr zu 31 Großbränden ausgerückt. Das waren fünf mehr als im Vorjahr und so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr, wie aus dem neuen Feuerwehr-Jahresbericht hervorgeht. Als Großbrand gilt ein Feuer, bei dem die Retter mehr als drei Standard-Wasserrohre (C-Rohre) zum Löschen einsetzen müssen. Seit den 1980er-Jahren gehe die Zahl der Großbrände in Hamburg jedoch grundsätzlich zurück, sagte der kommissarische Leiter der Feuerwehr, Jörg Sauermann, am Dienstag. Das liege am Baurecht und dem vorbeugenden Brandschutz sowie an der hohen Schlagkraft der Feuerwehr.

Der größte Einsatz des vergangenen Jahres war der Brand in der Billstraße. Am 9. April 2023 waren auf dem Gelände im Stadtteil Rothenburgsort zunächst mehrere Fahrzeuge, Waschmaschinen und anderes Lagergut in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf einen Komplex von Lagerhallen über. Die Feuerwehr löste die höchste Alarmstufe aus und war mit insgesamt mehr als 1000 Kräften im Einsatz.

Im Jahr 2023 kamen zehn Menschen bei Bränden in Hamburg ums Leben. Das waren fünf weniger als im Vorjahr. Sauermann erinnerte daran, dass Rauchmelder in den Wohnungen Leben retten.

Die Hamburger Feuerwehr und ihre Partnerorganisationen bewältigten im vergangenen Jahr 308.328 Einsätze und damit 2,5 Prozent weniger als 2022. Damals hatten vor allem Orkane und Sturmtiefs viele technische Hilfeleistungen erfordert. Im Jahr 2023 sank die Zahl der Hilfeleistungen und Umweltschutzeinsätze um gut ein Drittel auf 16.477.