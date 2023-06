Großbrand zerstört Porzellanfabrik in Varel

Varel (dpa/lni) –

Nach dem Großbrand in einer Porzellanfabrik in Varel (Landkreis Friesland) wird die Ursachensuche noch einige Tage in Anspruch nehmen. Wegen der großen Hitzeentwicklung könnten Experten den Brandort erst in den nächsten Tagen betreten, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch konnte die Höhe des Sachschadens zunächst nicht beziffert werden. Menschen kamen ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu Schaden.

Der Großbrand war am Donnerstagabend bemerkt worden, als mehrere Notrufe bei der Polizei eingingen. Auf dem Fabrikgelände hatte sich starker Rauch entwickelt. Das Produktionsgebäude der Porzellanfabrik stand komplett in Flammen. Trotz aller Anstrengungen der Feuerwehr habe ein Überschlagen der Flammen auf Nachbargebäude auf dem zwölf Hektar großen Gelände nicht verhindert werden können, hieß es. Insgesamt standen fünf angrenzende Hallen auf dem verwinkelten Gelände in Vollbrand. Die Feuerwehr setzte am Freitag Drohnen ein, um weitere Brandnester zu finden.

Wegen des starken Rauchs wurden die Anwohner aufgerufen, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung galt auch am Freitagmorgen noch.