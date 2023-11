Großbrand in Wennigsen: Turnhalle völlig niedergebrannt

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Löscharbeiten an der brennenden Turnhalle in Wennigsen. –/dpa

Wennigsen (dpa/lni) –

Ein Großbrand hat in Wennigsen in der Region Hannover eine Turnhalle vernichtet. Die Halle der alten Polizeischule sei völlig niedergebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Das Feuer habe sich außerdem in die Zwischendecke des Hauptgebäudes ausgebreitet. Auch sei die Wasserversorgung schwierig, daher sei ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen eingerichtet worden. Seit dem frühen Morgen habe die Halle in Flammen gestanden, 110 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Ursache des Feuers war noch unklar. Die alte Polizeischule steht seit etwa zehn Jahren leer.

Über die Warn-App Nina ging um 7.51 Uhr eine Warnung an die Menschen in Wennigsen und den Ortsteilen Wennigser Mark und Degersen: Fenster und Türen sollten geschlossen, Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Autofahrer sollten das Gebiet umfahren.