Großbrand in Vechelde – Warnung vor Rauchwolke

Dichter Rauch steigt über einem Wohngebiet in Vechelde auf, während Einsatzkräfte gegen die Flammen kämpfen. Christian Brahmann/dpa

Vechelde (dpa/lni) –

In Vechelde (Landkreis Peine) ist ein Werkstattgebäude in Brand geraten. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Betroffen ist der Bereich der Hildesheimer Straße in einem Wohngebiet. Die Löscharbeiten dauern an. Nach Polizeiangaben sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Auf dem Grundstück standen demnach mehrere Fahrzeuge. Es sei möglich, dass sich das Feuer auf sie ausgebreitet habe, sagte ein Sprecher. Ein Wohnwagen wurde nach Beobachtungen eines dpa-Reporters vor Ort vollständig zerstört.

Durch den Brand kommt es zu starker Rauchentwicklung. Anwohner im Umkreis von etwa 500 Metern sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Ein größerer Rettungsdiensteinsatz sei bislang jedoch nicht erforderlich gewesen.