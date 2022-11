Großbrand in Sehnde: Ehemalige Ziegelei steht in Flammen

Sehnde (dpa/lni) –

Die Halle einer ehemaligen Ziegelei ist in Sehnde (Region Hannover) einem Großbrand zum Opfer gefallen. Betroffen war laut Feuerwehr die 60 mal 20 Meter große «Keramische Hütte». «Die Flammen schlugen teilweise aus dem Dach und Seitenöffnungen», hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr vom Mittwochabend.

Etwa 130 Einsatzkräfte waren von Mittwochnachmittag bis in die Nacht mit dem Brand beschäftigt. In der Halle sei nur Unrat gelagert gewesen. Teile der Industriebrache mussten im Zuge der Löscharbeiten abgerissen werden. Ein angrenzendes, leerstehendes Gebäude konnte vor den Flammen bewahrt werden. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Donnerstagmorgen noch keine Angaben machen.