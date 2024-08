Großbrand in Sägewerk – Feuerwehr erwartet Millionenschaden

Seeburg (dpa/lni) –

Die Feuerwehr geht nach einem Großbrand in einem Sägewerk im Landkreis Göttingen von einem Millionenschaden aus. Als die Einsatzkräfte am Montagabend am Brandort in Seeburg eintrafen, standen eine komplette Produktionshalle und Teile eines angrenzenden Holzlagers in Vollbrand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Feuer sei noch vor Mitternacht unter Kontrolle gewesen, die Nachlöscharbeiten dürften aber noch länger dauern. Auch die angrenzende Bundesstraße 446 war in beide Richtungen gesperrt, am Morgen aber wieder beidseitig befahrbar, wie ein Polizeisprecher am frühen Morgen sagte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Im Bereich des Feuerwehrverbands Duderstadt Eichsfeld sei das einer der größten Brände der letzten Jahrzehnte, erklärte deren Sprecher. Schon bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte demnach eine riesige Rauchsäule aus weiter Entfernung. Zwischenzeitlich seien 300 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.