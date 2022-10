Großbrand in Lagerhalle mit rund 60 Fahrzeugen

Hannover (dpa/lni) –

Eine Lagerhalle in Hannover mit 60 Fahrzeugen hat in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Verletzte gab es bei dem Feuer auf dem Gelände eines Autoschrottplatzes nicht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Brandursache war demnach am Morgen noch unklar. Die Löscharbeiten sollten laut den Einsatzkräften bis zum Mittag andauern.

Es bildete sich demnach eine große Rauchwolke. In dem 50 mal 25 Meter großen Gebäude standen Fahrzeuge. Weil viel Löschwasser benötigt wurde, nutzten die Einsatzkräfte auch Wasser aus einem Kanal in der Nähe des Brandortes. Bei den Löscharbeiten setzte die Feuerwehr zudem Drohnen ein, um sich ein Lagebild zu verschaffen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenhöhe war zunächst unklar.