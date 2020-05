Großbrand in Lagerhalle in Metjendorf

Wiefelstede (dpa/lni) – Eine brennende Lagerhalle hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr in Metjendorf in der Gemeinde Wiefelstede (Kreis Ammerland) ausgelöst. Das Gebäude stand am Vormittag in Vollbrand, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Es handle sich um die Halle einer Entsorgungsfirma. Vor allem Papier war den Angaben zufolge in Brand geraten. Vom Brandherd stieg eine riesige Rauchsäule auf. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Im Einsatz waren Feuerwehren aus dem Landkreis Ammerland und die Berufsfeuerwehr Oldenburg.