Großbrand in Industriebetrieb: Nachlöscharbeiten dauern an

Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus den Brand einer Industriehalle am Brinker Hafen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) – Auch Stunden nach Ausbruch des Großbrandes in einem Recyclingbetrieb in Hannover ist die Feuerwehr weiter mit Löscharbeiten beschäftigt. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften in der Nacht zu Samstag und am frühen Samstagmorgen aufflammende Brandstellen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Nachlöscharbeiten sollten voraussichtlich noch den ganzen Samstagvormittag über andauern. Bereits am Freitagabend hatte die Feuerwehr gemeldet, dass der Brand unter Kontrolle sei. Ein Großteil der etwa 200 Einsatzkräfte wurde am Abend abgezogen.

Der Brand in drei Hallen des Industrieunternehmens im Norden der Stadt war am Freitagmittag ausgebrochen. Zeitweise war kilometerweit eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Gesundheitsschädliche Schadstoffkonzentrationen in der Luft wurden zunächst nicht festgestellt. Die Ursache des Brandes war noch unklar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

