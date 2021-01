Großbrand in Hamburg behindert Bahnverkehr in Niedersachsen

Feuerwehrleute löschen im Stadtteil Wilhelmsburg einen Großbrand. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lni) – Der Großbrand einer Lagerhalle in Hamburg hat am Mittwochmorgen auch den Bahnverkehr in Niedersachsen behindert. Durch Umleitungen entfielen etwa die Halte Lüneburg, Uelzen, Celle und Hamburg-Harburg, wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilte. Es komme zu starken Verspätungen. Der Brand in einer Lagerhalle im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg war am Morgen ausgebrochen und führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Bis zu rund 150 Einsatzkräfte kämpften mit den Flammen. Das THW unterstütze mit Radladern, twitterte die Feuerwehr. Die rund 60 mal 40 Meter große Halle ist nach Angaben der Feuerwehr ein Lagerort für Kartons und Verpackungsmaterial. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Angaben der Feuerwehr kam es auch im Bereich direkt um den Einsatzort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei ist bei dem Feuer niemand verletzt worden. Der Einsatz werde noch mehrere Stunden andauern.

