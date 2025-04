Großbrand in Gebäudekomplex in Rosdorf

Die Löscharbeiten dauern am Morgen noch an. (Symbolbild) Stefan Rampfel/dpa

Rosdorf (dpa/lni) –

In einem Wohnkomplex in Rosdorf im Landkreis Göttingen ist am Abend ein Brand ausgebrochen, der sich über mehrere Gebäude ausbreitete. Am Morgen dauerten die Löscharbeiten noch an. Wie der Einsatzleiter mitteilte, wurden 47 Bewohner evakuiert. Es gab demnach keine Verletzten. Die Feuerwehr ist seit 17.00 Uhr im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen, das vom Dachstuhl aus auf vier Gebäudeteile übergriff.

Aufgrund immer wieder auftretender Glutnester im Dachstuhl gestalten sich die Löscharbeiten den Angaben nach äußerst schwierig. Nach Feuerwehrangaben wurden die evakuierten Bewohner vorübergehend bei Verwandten, Freunden oder in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. In den frühen Morgenstunden wurde der Hinweis aufgehoben, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Rund 160 Kräfte sind im Einsatz. Am Morgen sollte die Kriminalpolizei mit Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache beginnen. Zudem wird eine Abrissfirma anrücken, um den Dachstuhl abzureißen, da das Gebäude derzeit unbewohnbar und einsturzgefährdet ist. Der Einsatzleiter lobte das solidarische Verhalten der Anwohner, die sich vorbildlich verhalten hätten. Die Löscharbeiten könnten noch den gesamten Tag andauern.