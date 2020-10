Großbrand in Gaststätte in Aukrug

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Aukrug (dpa/lno) – Mit rund 80 Einsatzkräften hat die Feuerwehr einen Brand in einem Gasthaus in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) unter Kontrolle gebracht. Das ehemalige Herrenhaus habe beim Eintreffen der Feuerwehr am Samstagmittag komplett in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher. Menschen waren nach seinen Angaben nicht in dem Gebäude. Da in einem Tresor im Inneren Jagdmunition gelagert wurde, konnten die Einsatzkräfte den Brand nur von außen bekämpfen. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden blieben zunächst unklar.

Pressemitteilung der Feuerwehr