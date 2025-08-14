Großbrand in Elmshorner Lebensmittelbetrieb

Elmshorn (dpa/lno) –

In einem Lebensmittelbetrieb in der Elmshorner Weststraße ist ein Feuer ausgebrochen. Mitarbeitende bemerkten in der Nacht zu Donnerstag offene Flammen, die auch die Brandmeldeanlage auslösten, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand aus dem Betrieb. Eine Einsatzkraft hatte kurzzeitig Kreislaufprobleme, konnte aber weiterarbeiten.

Gemeinsam mit Mitarbeitenden des Betriebs suchten die Einsatzkräfte zunächst in der großen Produktionsanlage nach dem Ursprung des Feuers. Erst gegen 1.00 Uhr habe man mit dem eigentlichen Löschen beginnen können, hieß es. Um an die Flammen zu gelangen, mussten Teile der Anlage aufgebrochen werden.

Weil nur unter Atemschutz gearbeitet werden kann, sind inzwischen mehr als zehn Trupps mit je zwei Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützung kommt von den Feuerwehren Klein Nordende und Pinneberg. Das Technische Hilfswerk hilft mit einem Teleskoplader, um verbranntes Material nach draußen zu bringen. Laut der Polizei läuft der Einsatz noch. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind noch unklar.