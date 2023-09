Großbrand einer Lagerhalle und mehrerer Autos in Kiel

Kiel (dpa/lno) –

In einer Lagerhalle in Kiel ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Bei Ankunft der Feuerwehr hätten schon das gesamte Gebäude und drei davor geparkte Autos in voller Ausdehnung gebrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Das Gebäude gehöre einem Handwerksbetrieb, es gebe aber keine Erkenntnisse darüber, was sich in der Halle befunden habe. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren demnach vor Ort, die Nachlöscharbeiten liefen noch. Weitere Angaben zur Brandursache oder der Schadenshöhe konnten zunächst nicht gemacht werden.