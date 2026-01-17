Großbrand bei Bauernhof in Schleswig-Holstein

Göhl (dpa/lno) –

Auf einem Bauernhof in Göhl (Kreis Ostholstein) ist am frühen Morgen eine Maschinenhalle vollständig ausgebrannt. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis 14 Uhr an, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Grund für die aufwendigen Löscharbeiten sei, dass die Halle niedergerissen werden müsse, um alle Glutnester zu finden und zu löschen. Zuvor hatte der «NDR» berichtet.

Die Gefahrenabwehrbehörde Oldenburg-Land bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Nach Angaben der Polizei sind Schadenshöhe und Brandursache bislang noch unklar. Verletzt wurde niemand.