Großbrand auf Klinikgelände: Mindestens 500.000 Euro Schaden

Die Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden an. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Schleswig (dpa/lno) –

Bei einem Großbrand auf dem Gelände einer Klinik im Kreis Schleswig-Flensburg ist ein geschätzter Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Der Schaden könne wohl aber auch in den siebenstelligen Bereich gehen, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach war das Feuer in der Nacht in einem leerstehenden Gebäudetrakt des Krankenhauses in Schleswig ausgebrochen – es lägen Hinweise auf Brandstiftung vor, sagte der Sprecher. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen an. Verletzte gab es keine.