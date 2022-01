Großbrand auf Hafengelände in Mölln: Ursache unklar

Mölln (dpa/lno) – Aus bislang unbekannter Ursache ist es auf einem alten Hafengelände in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem Großbrand gekommen. Ein Lieferrestaurant, eine Dachdeckerei sowie eine angrenzende Lagerhalle seien durch die Flammen beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Verletzt worden sei niemand. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen, da noch unklar war, ob in der Lagerhalle abgestellte Wohnmobile beschädigt wurden. Nun wird ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte. Nach Angaben der Integrierten Regionalleitstelle in Bad Oldesloe waren insgesamt etwa 60 Feuerwehrleute im Einsatz.

