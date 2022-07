Großbrand an Hamburger Schule am letzten Schultag

Hamburg (dpa) –

Aufgrund eines Großbrandes in der Stadtteilschule Finkenwerder am frühen Mittwochmorgen fällt der Schulbetrieb am letzten Tag vor den Ferien aus. Die Brandmuster deuten auf eine Gasexplosion als Ursache hin, wie die Polizei Hamburg und die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilten. Das Feuer sei im Keller der Stadtteilschule entstanden und habe von dort auf das Verwaltungsgebäude übergegriffen, in dem auch die Lehrerzimmer untergebracht sind. 60 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort und konnten den Brand zum Morgen hin auf wenige Glutnester eindämmen. In den Schulgebäuden befand sich in der Nacht niemand, auch der Hausmeister blieb unverletzt. Zuvor hatten Medien berichtet.