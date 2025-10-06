Großbrand am Jagdschloss Göhrde ‒ halbe Million Euro Schaden

Ein Großeinsatz der Feuerwehr konnte das brennende Gebäude löschen, der Schaden ist jedoch enorm. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Göhrde (dpa/lni) –

Ein Feuer hat in einem Nebengebäude des Jagdschlosses in Göhrde (Landkreis Lüchow-Dannenberg) einen Schaden von mehr als 500.000 Euro verursacht. Das Feuer brach in der Nacht zum Montag in dem unbewohnten Sommerhaus aus, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten den Brand gegen 0.45 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Großeinsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die Bundesstraße 216 war für die Dauer der Löscharbeiten weiträumig gesperrt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache ist noch unklar ‒ sowohl eine technische Ursache als auch Brandstiftung werden derzeit geprüft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.