Großband in leerstehender Lackfabrik Hamburg-Tonndorf

Eine ehemalige Lackfabrik in Hamburg-Tonndorf brennt, die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Hamburg-Tonndorf (dpa/lno) –

In einer leerstehenden Lackfabrik in Tonndorf ist am frühen Mittwochmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, brennen Obergeschoss und Dach des Gebäudes auf einer Fläche von rund zehn mal 30 Metern. Das Feuer sei gegen 4.19 Uhr gemeldet worden, zahlreiche Anrufer hätten den weithin sichtbaren Flammenschein beschrieben.

Aktuell bekämpfen zwei Löschzüge und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Flammen. Gelöscht werden könne derzeit nur von außen, da nicht klar sei, ob sich im Dach aus Eternitplatten Asbest befindet. Über mögliche Schadstoffbelastungen gebe es noch keine Erkenntnisse.

Die Löscharbeiten dauern an. Über die Brandursache und die Höhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor.