Groß und Erras brechen Werder-Training ab

Werders Christian Groß am Ball. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Werder Bremen beklagt vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag zwei weitere angeschlagene Spieler. Christian Groß (Wadenprobleme) und Patrick Erras (muskuläre Probleme im Oberschenkel) mussten das Training am Mittwoch vorzeitig beenden. «Wir müssen bei beiden abwarten», sagte Clemens Fritz als Leiter Profifußball mit Blick auf das Gastspiel am Rhein. Noch kein Thema für einen Einsatz in Leverkusen ist Stürmer Milot Rashica. «Wir tun gut daran, ihn behutsam wieder heranzuführen», sagte Fritz über den Angreifer aus dem Kosovo, der wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel seit Ende November ausfällt.

Rashica wäre im Sommer fast zu Leverkusen gewechselt, der Transfer platzte allerdings in letzter Minute. Aktuell gebe es keinen Kontakt zwischen beiden Clubs beim Thema Rashica, sagte Fritz. Die Bremer sind angesichts der Verluste durch die Folgen der Corona-Krise auf Einnahmen durch Verkäufe angewiesen, derzeit gibt es aber laut Fritz keine Interessenten für Spieler der Grün-Weißen. «Uns liegt nichts auf dem Tisch», sagte der Ex-Profi.

