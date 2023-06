Größtes Schulschachturnier der Welt startet: 3000 Kinder

Hamburg (dpa/lno) –

Seit 1958 treten Kinder und Jugendlichen von Hamburger Schulen links und rechts der Alster beim Schachspielen gegeneinander an – und bislang hat das linke Alsterufer die Nase deutlich vorn. 37 Mal hat dieses Team das nach Angaben der Stadt größte Schulschachturnier der Welt bereits gewonnen. Die Konkurrenz mit bislang 22 Siegen kann aber am Mittwoch (10.00 Uhr) weiter aufholen. Der Trend spricht dabei für das rechte Alsterufer – es hat das Alsteruferturnier in den vergangenen sechs Jahren fünf Mal für sich entschieden.

Sobald Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Traditionsveranstaltung auf dem Rathausmarkt eröffnet hat, werden mehr als 3000 Schülerinnen und Schüler etwa zweieinhalb Stunden lang unter freiem Himmel die Bauern, Springer, Türme und Damen gegeneinander über die Schachbretter ziehen. Noch am Mittag steht der diesjährige Sieger dann fest.