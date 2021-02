Größerer Einsatz der Feuerwehr: Scheune fängt Feuer

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa

Osnabrück (dpa/lni) – Der Brand einer Scheune in Osnabrück hat in der Nacht zu Samstag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ungefähr 100 Einsatzkräfte und zahlreiche Streifenwagen der Polizei waren vor Ort, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Scheune auf dem landwirtschaftlichen Anwesen habe aus zunächst unbekannter Ursache Feuer gefangen. Den Angaben zufolge konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf den Rinderstall und das Wohnhaus übergriffen. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

