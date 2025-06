Grönemeyer dirigiert Bochumer Symphoniker bei Musikfestival

Neumünster (dpa) –

Künstler Herbert Grönemeyer hat in Neumünster im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) die Bochumer Symphoniker dirigiert. Mit dem Orchester seiner Heimatstadt sei er schon länger herzlich verbunden, teilten die Veranstalter mit. Er stand am Pult, um das zweite Klavierkonzert von Sergei Rachmaninoff zu dirigieren.

Mehr als 3500 Menschen waren am Abend zum Konzert in die Holstenhalle gekommen. Den Solopart des Werks hatte die Weltklasse-Pianistin Anna Vinnitskaya bestritten. Sie hatte schon mehrfach beim SHMF auf der Bühne gestanden.

Zum Abschluss ein großer Hit

Zudem präsentierte Grönemeyer, der zu den prägendsten und erfolgreichsten Popkünstlern, Singer-Songwritern und Lyrikern Deutschlands zählt, einige seiner größten Hits «in sinfonischem Gewand».

Am Ende hatte der Popstar zudem das Publikum überrascht, als er den Taktstock gegen das Mikrofon eintauschte und einige seiner eigenen Lieder sang. Nach bekannten Liedern wie «Der Weg» rundete der Musiker den Bochumer Abend in Schleswig-Holstein gebührend ab: Als letzten Song sang Grönemeyer «Bochum», der mit stehenden Oviationen gefeiert wurde.

Festival vor 40 Jahren gegründet

Im Rahmen des Festivals finden insgesamt 203 Konzerte in 125 Spielstätten an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und in Nord-Niedersachsen statt.

Das Festival wurde am 5. Juni 1985 im Kieler Schloss gegründet. Die Premiere fand ein Jahr später statt. Dieses Jahr folgt die 40. Ausgabe. «Mit dem heutigen Tag beginnt der Sommer – also im Herzen», satte Kuhnt.

Zu Gast sind viele internationale Künstler, die das Festival seit langem begleiten, darunter Lang Lang, Anne-Sophie Mutter, Sol Gabetta, Midori, Kit Armstrong oder Avi Avital.