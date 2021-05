Grizzlys Wolfsburg verpassen erste DEL-Meisterschaft

Torwart Dustin Strahlmeier von Grizzlys Wolfsburg wehrt einen Puck ab. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin (dpa/lni) – Die Grizzlys Wolfsburg haben die erste deutsche Eishockey-Meisterschaft verpasst. Im dritten und entscheidenden Finalspiel um den Titel der Deutschen Eishockey Liga unterlag die Mannschaft von Trainer Pat Cortina am Freitagabend bei den Eisbären Berlin mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) und verlor damit die Serie mit 1:2. Grizzlys-Profi Mathis Olimb sorgte nach drei Minuten für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Die Eisbären-Treffer von Mark Olver (2.) und Leonhard Pföderl (24.) machten die achte Meisterschaft für den Hauptstadt-Club perfekt.

In dieser aufgrund der Coronavirus-Pandemie verkürzten Saison der DEL waren nur zwei anstatt der üblichen vier Siege zum Weiterkommen in den jeweiligen Playoff-Runden und zum Titelgewinn notwendig. Die Berliner hatten das erste Finalspiel gegen Wolfsburg mit 2:3 nach Verlängerung verloren, sich dann aber mit einem souveränen 4:1 in Wolfsburg zurückgemeldet und die erste Meisterschaft in der Club-Historie der Niedersachsen verhindert.

Die Vorrunden-Gruppe Nord hatten die Eisbären als Erster abgeschlossen, als Titel-Favoriten galten aber die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München aus der Süd-Gruppe. Doch die Münchner waren überraschend schon im Playoff-Viertelfinale, die Mannheimer dann unerwartet im Halbfinale gegen Wolfsburg ausgeschieden.

Unklar ist noch, wie es in der DEL weitergeht. Im vergangenen Jahr war die Saison zum Beginn der Pandemie nach der Hauptrunde ohne Meister-Kür abgebrochen worden. Damals war es noch undenkbar für die von Zuschauer-Einnahmen abhängigen Clubs, ohne Publikum zu spielen. Erst durch den Verzicht der Spieler auf teils große Teile ihrer Gehälter und öffentliche Unterstützungsmittel war es der Liga möglich, eine Woche vor Weihnachten doch noch in eine Saison zu starten. Wann wieder vor Publikum gespielt werden kann, ist noch unklar. Die neue Spielzeit soll eigentlich im September starten.

