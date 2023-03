Grizzlys Wolfsburg verlieren zum Playoffs-Auftakt

Straubing (dpa/lni) –

Die Grizzlys Wolfsburg haben nach einem hart umkämpften 3:5 (0:1,3:2,0:2) bei den Straubing Tigers eine Niederlage zum Auftakt in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga kassiert. Die Tore von Jordan Murray, Fabio Pfohl und Björn Krupp reichten nicht für einen Auswärtserfolg. Die Viertelfinalserie geht am Freitag (19.00 Uhr) in Wolfsburg weiter. Zum Einzug ins Halbfinale sind vier Siege aus maximal sieben Spielen («best-of-seven») notwendig.

Nach einem Unterzahltor der Tigers im ersten Drittel von Michael Connolly kämpften sich die Niedersachsen im Mittelabschnitt zurück in die Partie. Ein Kullertor vom früheren NHL-Verteidiger Brandon Manning brachte im Schlussabschnitt schließlich die Entscheidung. Nach diesem 4:3 spielte Straubing noch konsequenter und erhöhte durch Brandt acht Minuten vor dem Ende zum Endstand. Der Abwehrspieler war unmittelbar zuvor von der Strafbank gekommen.